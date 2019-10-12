شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربى تستهدف عدة مواقع للحوثيين فى محافظة حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن الغارات قد استهدفت عدة مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة "الحمراء" بمديرية مستبأ في محافظة حجة، كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شرقي مديرية حرض؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.