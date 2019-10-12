الدفاع التركية: تحييد 459 إرهابيا منذ انطلاق "نبع السلام"

أنقرة/ باريش غوندوغان/ الخليج 365

بلغ عدد إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك" الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات السورية، إلى 459 عنصرًا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، مساء السبت.

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وقالت الوزارة: "عملية نبع السلام المستمرة في منطقة شرق الفرات بنجاح، أسفرت حتى الآن عن تحييد 459 إرهابيًا من بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.