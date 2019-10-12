اتحاد الصحفيين الأتراك يدين استهداف "ي ب ك" الإرهابي للإعلاميين

بورصة/ بشرى نور أوزجان/ الخليج 365

أدان اتحاد الصحفيين الأتراك، السبت، استهداف "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، للإعلاميين المشاركين في تغطية عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وذكر الاتحاد، في بيان، أن "إطلاق الإرهابيين النار على الصحفيين، يعد جريمة إنسانية، وأن العملية العسكرية التركية تتناسب مع القانون الدولي".

وأضاف: "ندعم العملية التي تهدف لمكافحة الإرهاب، وتجري وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة، التي تنص على حق الدفاع عن النفس".

وأعرب الاتحاد عن ثقته بقدرة القوات المسلحة التركية على تطهير المنطقة من الإرهاب، متمنيا الشفاء العاجل للصحفيين المصابين، جراء استهدافهم من قبل الإرهابيين.

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والجمعة، أصيب اثنان من مراسلي وكالة الخليج 365 (عمر ياسين أركين وأحمد قبلان) بجروح طفيفة، جراء استهداف مبنى كانا داخله في قضاء نصيبين التابع لولاية ماردين (جنوب شرق)، من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

وأطلق الإرهابيون النار من المناطق التي يحتلونها في مدينة القامشلي السورية، باتجاه مبنى يضم مجموعة من الصحفيين في قضاء نصيبين على الطرف التركي من الحدود بين البلدين.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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