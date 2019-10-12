شنطوب: على المجتمع الاعتراف بالمخاوف الأمنية التركية في سوريا

إسطنبول/ مراسلون/ الخليج 365

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، "على المجتمع الاعتراف بالمخاوف الأمنية التركية الناجمة عن الأزمة في سوريا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اللقاء الختامي لمؤتمر "مكافحة الإرهاب وتعزيز الاتصال الإقليمي" الذي ينعقد في إسطنبول، السبت، في إطار أعمال المؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات العالمية، برعاية إعلامية من قبل وكالة الخليج 365 واستضافة من البرلمان التركي.

وخلال كلمته، أكّد شنطوب أن تركيا واثقة من عدم وجود حل عسكري للصراع في سوريا. معربا عن دعم الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وشدد شنطوب على أن تركيا تهدف للحفاظ على وحدة الأراضي السورية. مشيرا أن منطقة شرق الفرات تحولت خلال سنوات الأزمة السورية إلى مسرح للأنشطة الإرهابية لمنظمات إرهابية عديدة على رأسهما تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين.

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ولفت شنطوب إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها تركيا، تجري وفق مراعاة معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تركيا تعمل على تنفيذ تلك العمليات في إطار الالتزام بهذه المبادئ.

كما أشار شنطوب إلى أن المشاركين في مؤتمر "مكافحة الإرهاب وتعزيز الاتصال الإقليمي"، تناولوا خلال المؤتمر أهمية الوسائل الدبلوماسية البرلمانية في قضايا مكافحة الإرهاب.

وشدد شنطوب على أن الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن عملية التحول في مناطقنا تتطلب تقييما أكثر جدية ومتعددة الجوانب لهذا التهديد.

كما أكّد على أهمية العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، منوهًا أن انتشار الإرهاب يلحق أضرارا مباشرة بالسلم والأمن الدوليين، كما أنه يعرض الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة والنمو للخطر.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.