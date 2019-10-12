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المدفعية التركية تدك مواقع الإرهابيين بمنطقة تل أبيض السورية

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شانلي أورفة/ الخليج 365

قصف سلاح مدفعية الجيش التركي، السبت، مواقع لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في منطقة تل أبيض شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، بسماع دوي اشتباكات في تل أبيض بمحافظة الرقة السورية، بين الإرهابيين من جهة، وعناصر الجيش الوطني السوري، من جهة أخرى، ضمن عملية نبع السلام.

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وأكد تصاعد أعمد دخان إطارات السيارات المحروقة في تل أبيض، في محاولة الإرهابيين لحجب الرؤية عن الطائرات المسيرة التركية.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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