الخارجية التركية: سنبقي عناصر داعش وأسرهم داخل المنطقة المحررة بسوريا

أنقرة/ الخليج 365
قالت وزارة الخارجية التركية، إنها في هذه المرحلة ستبقي على عناصر "داعش" وأسرهم الذين ستتولى تركيا احتجازهم داخل المناطق المحررة من إرهاب "ب ي د/بي كا كا" داخل سوريا.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، السبت.وأضاف البيان :" مستعدون للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمي إليها عناصر "داعش" الأجانب في إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم".
وأشار إلى أن تركيا ستعمل بخصوص إبقاء عناصر داعش وعوائلهم في المناطق المحررة من الإرهاب داخل سوريا.
وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال مكالمته الأخيرة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن تركيا ستتولى احتجاز عناصر داعش المحتجزين في المناطق التي سيتم تحريرها من الإرهابيين في أطار عملية "نبع السلام"، واحتجاز أسرهم في المخيمات الموجودة في مسار العملية العسكرية.
وأكد البيان أن الحل النهائي لعناصر داعش الأجانب، وأسرهم، هو استعادتهم من قبل الدول التي يحملون جنسيتها، ومحاكمتهم، وإعادة تأهيلهم، مبيناً أن تركيا تبدي أهمية كبيرة للجهود المشتركة للمجتمع الدولي في هذا الصدد.
ولفت إلى أن تركيا ستواصل تقديم كافة اسهاماتها لجهود المجتمع الدولي بهدف استعادة إرهابيي داعش وأسرهم من قبل دولهم، ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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