مسؤول عراقي سابق يعلن دعمه لعملية "نبع السلام" في سوريا

بغداد/ إبراهيم صالح / الخليج 365
أعلن محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، السبت، دعمه عملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا، مشددا أنها ستقضي على أهم أسباب التطرف على حدود العراق.
وقال النجيفي في تغريدة عبر "تويتر"، إن عملية "نبع السلام" تعد إنهاء لحالة التغيير الديموغرافي التي تعرضت لها المناطق العربية السنية شرق الفرات.
وأضاف أنه من شأن العملية "القضاء على أهم أسباب التطرف التي عصفت بالحدود الغربية للعراق".
والنجيفي قيادي بارز في تحالف "القرار العراقي" الذي يمثله 13 نائبا في البرلمان من أصل 329.
والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
وتهدف العملية إلى تطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
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