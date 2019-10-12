"الجهاد الإسلامي" تستهجن دخول المنتخب السعودي الضفة بإذن إسرائيل

محمد ماجد / الخليج 365

استهجنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، السبت، توجه المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الضفة الغربية المحتلة بـ"إذن إسرائيلي"، لملاقاة نظيره الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد الهندي، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للحركة: "إن المنتخب السعودي امتنع سابقا عن هذه المشاركات رفضا للتطبيع مع الاحتلال".

وأضاف أن "ذلك يعد خرقا للمقاطعة العربية للاحتلال، من خلال الدخول للأراضي المحتلة بإذن صهيوني".

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وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان على تويتر، أنه "وافق على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، أمام نظيره الفلسطيني يوم 15 أكتوبر الجاري، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين، استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني".

وفي اليوم نفسه، أثنى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على لسان رئيسه جبريل الرجوب، في بيان، على "الخطوة التاريخية للهيئة العامة للرياضة السعودية".

وأكد الرجوب، وفق وكالة أنباء "وفا"، أن "هذه الخطوة تعتبر لحظة تاريخية في مكانة الرياضة الفلسطينية، لما لها من دلالات سياسية تعكس الالتزام الثابت للمملكة بما يخص فلسطين".‎



وعادةً ما ترفض اتحادات الكرة العربية اللعب في الضفة الغربية، كون الدخول إليها يتطلب تأشيرة إسرائيلية، وهي خطوة تلاحق صاحبها باتهامات التطبيع.

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