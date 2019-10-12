استغلال مشاهد دبابات نظام الأسد لتشويه عملية "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

بث حساب موالٍ لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، على موقع للتواصل الاجتماعي، مشاهد لدبابات غير موجودة لدى الجيش التركي، على أنها ملتقطة خلال عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شمال شرقي سوريا.

وتبيّن أن اللقطات تعود للعام 2012، وهي دبابات روسية الصنع من طراز تي-72 عائدة لجيش نظام الأسد، لا يستخدمها الجيش التركي ضمن أسلحته.

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وفي إطار محاولاتها الرامية لتضليل الرأي العام، تتعمد حسابات موالية لمنظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور ومقاطع فيديو مسجلة في أماكن مختلفة، وتواريخ سابقة على أنها عائدة لعملية "نبع السلام" المستمرة شمالي سوريا.



يأتي ذلك في ظل التقدم الذي تحققه القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" الرامية إلى تطهير شرق الفرات من الإرهابيين وتأمين المنطقة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وسبق أن فضحت الخليج 365 أكاذيب وفبركات أنصار التنظيم الإرهابي، الذين استخدموا صورا ومشاهد من الحروب والمجازر في أنحاء العالم، في إطار حملات التضليل لتشويه سمعة عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.