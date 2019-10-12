الكشف عن أغلى حذاء في العالم بدبي بعشرين مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المصمم الإيطالي الشهير أنطونيو فيتري في «دبي مارينا» عن أغلى حذاء نسائي في العالم، تقدر قيمته بنحو 19.9 مليون دولار، وذلك خلال فعالية خاصة ضمن أسبوع «صمم في الإمارات، صنع في إيطاليا» للأزياء في الإمارة.

وأطلق المصمم الإيطالي على الحذاء الباذخ اسم «نجم القمر»، وصُمم بكعب من الذهب الخالص المرصع بالألماس، إضافة إلى قطعة نيزكية تاريخية اكتشفت في الأرجنتين عام 1576.

ويشتهر فيتري بتصميم أحذية نسائية خاصة لعشاق الموضة الباذخة، وكان قبل عامين عرض حذاء صمّمه من الألماس والذهب عيار 24 قيراطاً، قدرت قيمته بنحو 120 ألف دولار، وقال حينذاك: «لا أستخدم كلمة المستحيل في قاموس كلماتي».

يذكر أن أغلى حذاء مسجل حالياً في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية، يبلغ سعره 15.5 مليون دولار.