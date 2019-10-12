بوتين يكشف متى ستغادر القوات الروسية سوريا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، عشية زيارته إلى المملكة العربية السعودية في مقابلة مع قنوات "العربية" و"سكاي نيوز"، وقناة "آرتي": "أي أحد موجود على أراضي أي دولة، بشكل غير شرعي، كما هو الحال في الجمهورية العربية السورية، يجب عليه مغادرة هذه الأراضي. وهذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول".
© Sputnik . Sergei Guneyev
وأشار بوتين، إلى أن "روسيا تناقش وبصراحة مع الشركاء من إيران وتركيا والولايات المتحدة، عدم قبول الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا".
وأوضح، "اليوم، نحن نناقش هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا - سواء الشركاء الإيرانيين أو الأتراك؛ وتحدثنا مراراً حول هذا الأمر مع شركائنا الأمريكيين".
وشدد بوتين، على أنه "يجب على أولئك المتواجدين في سوريا بشكل غير شرعي مغادرة البلاد، وهذا ينطبق على جميع الدول".
وتابع قائلا: "لقد تحدثت بصراحة مع نظرائي: يجب إخلاء أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي، ويجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل".
يذكر أن الولايات المتحدة تنفذ عمليات عسكرية في سوريا، منذ عام 2014 ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، دون موافقة سلطات البلاد. وتقوم روسيا بعملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي، منذ سبتمبر/ أيلول 2015، بناء على طلب رسمي من سلطات دمشق.
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