الجزائر... المحامون في الشارع مجددا

وجاء في بيان للمجلس "يندد المجلس بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل. وندد البيان بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين، واعتبرها خرقا للحقوق والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الجزائر. ودعا المجلس القضاة، باعتبارهم سلطة مستقلة، أن لا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم. وطالب المجلس بسحب قانون المحروقات "المثير للجدل" ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية. كما ندد بجميع أشكال العنف والتعدي الممارسة ضد المسيرة السلمية للطلبة.

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