دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper البحرين تُطمئن مواطنيها على صحة رئيس الحكومة: نتائج الفحوصات جاءت ناجحة

أعلنت مملكة البحرين، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بصحة جيدة، وذلك عقب خضوعه لفحص طبي.

وأوضح ديوان رئيس الوزراء، في بيان له نشرته وكالة أنباء البحرين، أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، دخل المستشفى أمس الجمعة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، مشيرًا إلى أن نتائج الفحوصات جاءت بحمد الله وفضله ناجحة، سائلاً الله أن يحفظ رئيس الوزراء، وأن يديم عليه الصحة والعافية ليواصل مسيرة العمل من أجل نهضة البحرين وشعبها.

من جهة أخرى، تلقى رئيس الوزراء الأميـر خليفة بن سلمان آل خليفة، خطاباً من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أعرب فيه عن تقديره لدور رئيس الوزراء في تعزيز السلام والتقدم والازدهار في مملكة البحرين، وعلى المستوى الدولي وذلك من خلال اليوم الدولي للضمير.

كما نوه إلى أهمية أهداف وغايات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز السلام والمحبة وحرية الأديان، مرحباً بدعوة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لزيارة مملكة البحرين.