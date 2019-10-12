الطيران العراقى يقصف ثلاثة أهداف لتنظيم " داعش" الارهابى فى محافظة ديالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات حربية عراقية، من طراز" أف 16" اليوم ثلاثة أهداف تابعة لتنظيم " داعش" الارهابى فى محافظة ديالى شمال شرقى بغداد . ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت خلية الإعلام الأمنى العراقى فى بيان صحفى، اليوم، بان العملية التى نفذت فى شمال غربى بحيرة حمرين بمحافظة ديالى بناء على معلومات استخبارية دقيقة، اسفرت عن تدمير ثلاثة أهداف معادية تابعة لعناصر" داعش"، هى مخزن رئيس للأسلحة والأعتدة وأوكاروقتل من فيها .

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