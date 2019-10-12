شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى والصباح يؤكدان متانة العلاقات الاردنية الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين فى المملكة الأردنية أيمن الصفدى ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فى دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليوم، السبت، محادثات أكدا خلالها متانة العلاقات الأردنية الكويتية التي تقدم انموذجا في العلاقات الأخوية الراسخة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكد الوزيران أن علاقات البلدين الشقيقين التي يرعاها الملك عبدالله الثانى والشيخ صباح الأحمد الصباح، تسير وفق توجيهات القيادتين وبعمل حثيث منهج نحو آفاق أوسع من التعاون تعكس ما يجمعهما من روابط الأخوة والمحبة والاحترام والمصالح المشتركة.

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وشدد الصفدي والشيخ الصباح، على أن علاقات البلدين الشقيقين محصنة ضد كل محاولات الفتنة ولا تتأثر بأفعال قلة مسيئة، وأكد الصفدى أن أي إساءة للكويت الشقيق هي إساءة للأردن، ووضع الشيخ الصباح في صورة الإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة بحق القلة المسيئة خلال مباراة كرة القدم التي جمعت منتخبي البلدين الجمعة الماضية والتي دانها الأردن ورفضها قيادة وحكومة شعبا.

وثمن الشيخ الصباح الإجراءات التي اتخذها الأردن والمواقف الواضحة التي عكست قوة العلاقات الأردنية الكويتية على المستويات الرسمية والشعبية وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة متجذرة.

وعرض الوزيران للمستجدات في المنطقة وأكدا استمرار تنسيق المواقف إزائها بما يسهم في حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار وخدمة المصالح والقضايا العربية.