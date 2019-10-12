شكرا لقرائتكم خبر عن الرزاز يؤكد اهمية التكامل فى مجال النقل بين الاردن ومصر والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، أهمية تعزيز التعاون فى قطاعات النقل المختلفة بين الأردن ومصر والعراق، وصولاً إلى تحقيق التكامل الذي يتطلع له الملك عبدالله الثانى والرئيسان المصرى والعراقى فى العلاقة بين الدول الشقيقة الثلاث.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، شدد الرزاز، خلال استقباله اليوم، السبت، وزير النقل المصرى المهندس كامل الوزير ووزير النقل العراقى عبد الله لعيبى، على أن هذا التنسيق يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات التي تجمع البلدان الثلاثة لينعكس على تدعيم وتطوير منظومة النقل بينها، ويسهم في تنشيط حركة العبور والتجارة البينية.

ويأتى اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في مؤتمر "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل"، الذي انطلقت أعماله اليوم في عمان، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المحلية والإقليمية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه قطاع النقل على مختلف المستويات، باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بين الدول.

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وأشار الرزاز، خلال اللقاء الذي حضره وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة والسفيران المصري والعراقي في عمان، إلى ضرورة البناء على مخرجات اللقاءات التي جمعت قادة البلدان الثلاث، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الربط الجغرافي والموقع الاستراتيجي لها.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على التعاون والتنسيق الذي يربط الأردن ومصر والعراق في قطاع النقل، على المستوى البري والبحري والجوي، وضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسهيل حركة النقل بينها، وبما ينعكس على التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية التي تجمعها.

وأكد وزيرا النقل العراقي والمصري حرص بلديهما على الارتقاء بأوجه التنسيق مع الأردن فيما يخص قطاع النقل، مشيدين بمستوى التسهيلات والتعاون الذي تقدمه المملكة لتحقيق التطلعات المشتركة، لا سيما أن العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون تجمع البلدان الثلاثة في مختلف قطاعات النقل.