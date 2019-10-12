شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية: الغزو التركى أنعش تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية، التى يقودها الأكراد إن هجوم تركيا على شمال سوريا أنعش تنظيم داعش، ودعت دول التحالف التى تقاتل هذا التنظيم إلى إغلاق المجال الجوى أمام الطائرات الحربية التركية.

وقال ريدور خليل القيادى الكبير فى قوات سوريا الديمقراطية، فى بيان بثه التلفزيون إن القوات ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش وفى الوقت ذاته صد الهجوم التركى على شمال سوريا.

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وقال خليل "الغزو التركى لم يعد يهدد بانتعاش (داعش) بل أنعشها ونشط خلاياها فى قامشلو والحسكة وكل المناطق الأخرى"، مشيرا إلى هجمات بسيارات ملغومة فى المدينتين.

وأضاف "ما زلنا إلى الآن نتعاون مع التحالف لمحاربة داعش، إننا الآن نحارب على جبهتين، جبهة الغزو التركى وجبهة داعش".