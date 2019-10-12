الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السعودية تقول إنها تلقت رسالة استغاثة من ناقلة إيرانية لحقت بها أضرار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم السبت أن السعودية تلقت ”رسالة إلكترونية“ من ناقلة إيرانية لحقت بها أضرار في البحر الأحمر لكن السفينة واصلت سيرها وأغلقت نظام التتبع الآلي بها قبل أن يتسنى تقديم المساعدة لها.

وقالت الوكالة إن الناقلة سابيتي لم ترد على اتصالات عديدة من السلطات السعودية وإن المملكة تؤكد على ”التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك“.