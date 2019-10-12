ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم السبت أن السعودية تلقت ”رسالة إلكترونية“ من ناقلة إيرانية لحقت بها أضرار في البحر الأحمر لكن السفينة واصلت سيرها وأغلقت نظام التتبع الآلي بها قبل أن يتسنى تقديم المساعدة لها.
وقالت الوكالة إن الناقلة سابيتي لم ترد على اتصالات عديدة من السلطات السعودية وإن المملكة تؤكد على ”التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك“.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقول إنها تلقت رسالة استغاثة من ناقلة إيرانية لحقت بها أضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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