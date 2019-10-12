للغناء فوائد صحية جمّة.. فما هي؟

السبت 12 أكتوبر 2019 للغناء فوائد صحية جمة.. فما هي متابعات_الخليج 365 قال فولفغانغ بوسينغر إن للغناء فوائد صحية جمّة، فهو مهم للتنفس من ناحية، ويحارب التوتر النفسي من ناحية أخرى.

Advertisements وأوضح أخصائي العلاج بالموسيقى، أن الغناء يحسّن التنفس ويمد الجسم بالأوكسجين، كما يساعد على إفراز هرمون السعادة "سيروتونين،" وهرمون الحب "أوكسيتوسين". وأضاف بوسينغر أن الغناء يحقق أفضل تأثير عندما يكون جماعياً، كما في الكورال مثلاً.

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