العد العكسي يبدأ الأسبوع المقبل.. عام على بدء تواصل العقول في "إكسبو دبي"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ دبي ودولة الإمارات؛ بل المنطقة العربية عموماً والعالم بأسره، يوم الأحد المقبل، العد التنازلي لانطلاق حدث «إكسبو 2020» يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

حدث تعد دبي العالم بأنه سيكون الأروع، وتمتد فعالياته 6 أشهر حتى 10 أبريل/نيسان 2021، وتجتمع خلاله أكثر من 200 دولة ومؤسسة وشركة ومنظمة عالمية، للاحتفال بنبوغ البشرية وإنجازاتها، ولتواصل العقول من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية.

الحدث هو الأضخم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويُتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة من أرجاء العالم.

وقبل عام على الحدث الذي يرفع شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، بدأت معالم إكسبو 2020 بالفعل بإبهار العالم، في إبداع هندسي وتصميمات مستقبلية، في حين لا تزال الدول تتسابق إلى الإعلان عن أجنحة وتصاميم معمارية من شأنها أن تشارك في صناعة الحدث، وأن تكون لها بصمة على أرض الإمارات.

ولن يكون «إكسبو 2020 دبي» معرضاً تجارياً أو حدثاً يهم قطاع الأعمال فحسب؛ بل هو تجربة تتاح مرة في العمر تضم فنانين وأكاديميين ومغنين ومفكرين ورواداً، وغير ذلك الكثير، بحيث يجد كل زائر ما يسره من الموسيقى إلى الرقص الشعبي والفنون والشعر والحوارات المباشرة. وستشهد أحداث إكسبو الممتدة على مدار 173 يوماً، أكثر من 10 آلاف فعالية حية بمعدل 60 فعالية حية كل يوم.