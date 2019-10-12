أزمة في مستشفيات شمالي سوريا مع زيادة أعداد ضحايا الهجوم التركي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة أطباء بلا حدود من الضغط على المستشفيات شمال شرقي سوريا جراء الهجوم التركي، وقد جرى إغلاق مستشفى تدعمه في مدينة تل أبيض بسبب فرار أفراد الطاقم الطبي مع عائلاتهم.

وقالت المنظمة، الجمعة: «تعاني الخدمات الصحية في الأساس كي تلبي احتياجات السكان، ومن المرجح أن تنتج عن النزوح والإصابات المرتبطة بالقتال ضغوط إضافية على المستشفيات محدودة الموارد».

ومنذ بدء هجوم تركيا ومقاتلين سوريين موالين لها، الأربعاء، على المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 28 مدنياً و74 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية، فضلاً عن سقوط عشرات الجرحى.

وفي الجهة التركية من الحدود، قُتل منذ الخميس، 18 مدنياً بقذائف اتهمت السلطات المقاتلين الأكراد بإطلاقها.

وأفاد الهلال الأحمر الكردي، السبت، بقصف طال نقطته الطبية جنوبي رأس العين، مما أسفر عن إصابة سائق وتضرّر سيارات الإسعاف، مشيراً إلى أنه «تم إخلاء النقطة» ولم يعد بوسعه الدخول إلى رأس العين لنقل المصابين.

ومنذ ما قبل الهجوم، حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا التي تشهد نزاعاً دامياً منذ عام 2011.

وروت وكالة الأنباء الفرنسية قصصاً إنسانية من المناطق التي تتعرض للهجوم التركي، تصور الوضع في المستشفيات في المنطقة:

تعض فاطمة العيسى بكل ما أوتيت من قوة على قطعة قماش لكبت صراخها من الوجع أثناء انهماك فريق طبي في علاج جروح أصيبت بها في قصف تركي استهدف شمال شرقي سوريا.

تدخل سيارات الإسعاف مسرعة إلى مستشفى تل تمر شمال غربي مدينة الحسكة، محملة بالجرحى المدنيين أو المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، وتختلط أصوات صفاراتها بصراخ نساء يبحثن عن أبنائهن وبكاء أطفال خائفين.

تتمدد فاطمة (45 عاماً) على سرير بعدما أصيبت في قصف طال قريتها تل حلف في منطقة رأس العين (شمالي الحسكة).

تعض بشدة على قطعة القماش الوردية اللون وتئن من الوجع، فيما يحاول طبيب مداواة جرح أصيبت به في رأسها، وينظف ممرض إصابة في يدها.

في غرف أخرى يستلقي مقاتلون مصابون من قوات سوريا الديمقراطية، ويتجمع حولهم أفراد من عائلاتهم وزملاء لهم.

يخرج بعضهم من المستشفى على عكازات وآخرون جرى تضميد جروحهم.

يحمل أحدهم حقيبة عسكرية ويقول مفضلاً عدم ذكر اسمه: «كنا في حي الصناعة (في رأس العين)، الاشتباكات قوية والطيران التركي لا يفارق الأجواء، أما المدفعيات والراجمات فلا تتوقف»، ويضيف: «أصيب واستشهد عدد من رفاقنا».

وفجأة تصل سيارة إسعاف أخرى، لكنها هذه المرة تقل جثة مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية غطت الدماء بدلته العسكرية.

وتتركز الاشتباكات العنيفة في منطقتي رأس العين وتل أبيض (شمالي الرقة) الحدوديتين، يرافقها قصف تركي مدفعي وجوي.

وناشد الطبيب حسن في مستشفى تل تمر «كل المؤسسات الدولية المتخصصة في المجال الطبي لإرسال مساعدات عاجلة إلى مستشفيات شمال شرقي سوريا»، مشدداً على أن «هناك الكثير من الجرحى وإمكاناتنا محدودة».

ويتكرر المشهد نفسه في مستشفى في مدينة القامشلي (شمال شرق) التي تعرضت لقصف مدفعي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منذ يوم الأربعاء.

يستلقي جنكين مهدي (35 عاماً) على أحد الأسرة، وإلى جانبه أقرباؤه، وقد غطت الضمادات البيضاء الجزء السفلي من جسده.

ويقول الرجل الملتحي باللغة الكردية لفرانس برس: «لا أعلم ما إذا كانت قذيفة هاون أو مدفعية».

سقطت القذيفة الأولى الجمعة، قرب منزل جيرانه، فذهب لتفقدهم، لكن «فجأة سقطت قذيفة ثانية، أصابتني»، وفق قوله.

ويضيف: «لا أعلم ماذا حصل من بعدها، أخرجوا الشظايا من بطني وتقطعت شرايين في قدمي».

ينتظر جوان (34 عاماً) إلى جانب شقيقه جنكين الذي لم يتمكن من إكمال الحديث وقد وضع الأطباء له جهاز أوكسيجين يساعده على التنفس.

ويقول جوان: «القصف طال المدنيين وليس مقاتلي وحدات حماية الشعب (الكردية). لم يكن هناك مقاتلون في المكان، الجميع كانوا مدنيين».