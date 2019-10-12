فعاليات "جيتكس للتقنية 2020" تواكب "إكسبو"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الدورة الـ 30 لأسبوع «جيتكس للتقنية» في دبي خلال الفترة ما بين 27 سبتمبر/أيلول، و1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهو الموعد الذي يسبق انطلاق الحدث العالمي في دبي بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

واختتمت أعمال الدورة الـ 29 لـ«أسبوع جيتكس للتقنية» في دبي وسط جدل كبير بين الزوار، حيث كان السؤال: إلى أين ستأخذ التقنيات الحديثة الإنسان، وإلى أي مدى سيمكن الاستغناء عن خدمات البشر التقليدية الحالية، ومدى تأثير ذلك في الوظائف أو حتى استخدام هذه التقنيات في سعادة البشر أو تعاستهم؟

واستعرضت أكثر من 4500 جهة حكومية وشركة، بحضور أكثر من 100 ألف خبير، أحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات والاتصالات العالمية على مستوى الأجهزة والبرامج المتعلقة بتطوير الخدمات، وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

وشهد «جيتكس للتقنية 2019» حضوراً لافتاً من جيل الألفية الجديدة المولع بالتقنيات الحديثة، حيث نظمت العديد من جامعات الدولة فعاليات بهدف إطلاعه على أحدث التقنيات والاتصالات، في خطوة تعكس مدى اهتمام قطاعات التعليم والصحة بتوظيف التقنيات الحديثة في هذين القطاعين الحيويين.

ويعد «أسبوع جيتكس للتقنية» في دبي، أكبر معرض للتقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وثالث أكبر معرض من نوعه على مستوى العالم، كما يعد مؤشراً وحيداً لتوقع مسيرة وتطور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة وآسيا وإفريقيا على مدار عام كامل.

وفرضت تجارب الاتصالات من الجيل الخامس الواقعيةـ وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز، وغيرها من آلاف التقنيات والأنظمة المرتبطة بها ـ حضورها واهتمامها الكبير على زوار المعرض وعلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الوقت ذاته، متطلعين إلى طرح هذه التقنيات في صورة خدمات، توفر تكاليف التشغيل وتخفض الرسوم والأعباء المالية على الأفراد في الوقت نفسه.