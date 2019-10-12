عملة «فيسبوك» الرقمية تواجه عقبات جديدة قبل إطلاقها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «فيزا» و«ماستركارد» و«إي باي» و«سترايب» انسحابها من مشروع «الليبرا»، عملة فيسبوك الرقمية المقرر طرحها في منتصف 2020 لكنها تواجه معارضة متزايدة من قبل سلطات تنظيم الأسواق وابتعاد شركائها.

وأكدت مجموعتا البطاقات المصرفية «فيزا» و«ماستركارد» ومنصة التجارة الالكترونية «اي-باي» وخدمة الدفع «سترايب» لوكالة فرانس برس تخليها عن المشروع، بعد أسبوع على خطوة مماثلة قام بها موقع «باي-بال» الشريك الآخر لفيسبوك في المشروع.

ويفترض أن تؤمن «الليبرا» وسيلة دفع خارج الدوائر المصرفية التقليدية، تتيح شراء سلع أو إرسال أموال بدرجة سهولة إرسال نص فوري.

وتتعرض شبكة التواصل الاجتماعي وشركاؤها لضغوط متزايدة من السلطات التي تشعر بالقلق من الاستخدامات السيئة الممكنة للعملة، وتشير إلى السمعة السيئة لمجموعة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، في السرية وحماية البيانات الشخصية.

وعهدت فيسبوك بإدارة العملة إلى شركة الليبرا، وهي كونسورتيوم لشركاء يفترض أن يستثمر كل منهم عشرة ملايين دولار في المشروع.

ووجهت وزارة الخزانة الأمريكية طلبات لهؤلاء الشركاء مطالبة بمراجعة كاملة لبرامجهم ضد غسل الأموال، حسبما ذكر مصدر قريب من الشركة المعنية.

ويفترض أن تستمع لجنة في الكونجرس الأمريكي لرئيس فيسبوك مارك زاكربرج في 23 تشرين الأول/أكتوبر.