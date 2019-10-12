«أيكون» يستكشف منطقة التقاء الأرض مع الفضاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بنجاح، أمس الأول، مهمة لاستكشاف منطقة على بعد مئات الكيلومترات فوق الأرض يلتقي فيها طقس الأرض مع الفضاء.

وتم إطلاق المستكشف «أيونوسفيريك كونيكشن إكسبلورر»، المسمى اختصاراً «أيكون»، على صاروخ «بيجاسوس إكس إل» من متن طائرة أقلعت من «كيب كانافيرال»

في ولاية فلوريدا. وحلقت الطائرة على ارتفاع 12 ألف متر فوق المحيط، وأطلقت الصاروخ، الذي يحمل «أيكون» إلى المدار، في مهمة تهدف إلى تحديد أين ينتهي الغلاف الجوي للأرض، ويبدأ الفضاء.

وتمتد طبقة الأيونوسفير من 80 كيلومتراً إلى نحو 640 كيلومتراً فوق الأرض، وتتداخل مع الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض وبداية الفضاء، ويمكن أن تؤثر التغييرات في الأيونوسفير في رواد الفضاء والأقمار الصناعية، وإشارات الاتصالات، ويمكن أن يساعد فهمها على حماية التكنولوجيا ومستكشفي الفضاء بشكل أفضل.