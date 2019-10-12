برؤية سعود بن صقر.. رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

بارك اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، اختيار رأس الخيمة «عاصمة للسياحة الخليجية».

وقال ابن علوان: «يترجم القرار الخليجي رؤية القيادة الرشيدة لسمو الحاكم إلى واقع ملموس، يتحقق بعد سنوات من العمل المتواصل، والاستثمار المستدام في مجال تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة».

وأضاف: «عندما وضع سموه قطاع السياحة على رأس أولويات التنمية والتطوير الشامل في استراتيجية الحكومة، كان يؤمن بأن الإمارة قادرة على تحقيق الريادة والتنافسية في هذا القطاع على المستوى الإقليمي».

جاء هذا الاستحقاق؛ ليعزز المكانة السياحية الرائدة لرأس الخيمة على وجه الخصوص، ودولة الإمارات بصفة عامة؛ حيث تمتلك الإمارة الممكنات والقدرات السياحية المتطورة والمتكاملة، إضافة إلى ما حباها الله من معالم طبيعية فريدة، من بحر وصحراء وجبال شاهقة وهضاب داخلية ومحميات طبيعية، تمتلك الإمارة سلسلة من المعالم الحضارية والأثرية، ومجموعة من الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية عالمية المستوى، كل هذا في ظل ما تتمتع به الإمارة من معدلات عالية في مستوى الأمن والأمان وحرية وسهولة الاستثمار وممارسة الأعمال.

وأكد أنه عندما وجَّه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، باستحداث وحدة تنظيمية متخصصة للشرطة السياحية، وتطوير منظومة المدينة الرقمية للأمن التكنولوجي، كان يؤمن أن الشراكة بين قطاعي الشرطة و السياحة شراكة استراتيجية، وأن الأمن ركيزة التنمية، وأن كل فرد يعيش في إمارة رأس الخيمة فهو آمن على نفسه وماله.