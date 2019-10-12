350 مليوناً لمشاريع تنفذها «أشغال الشارقة» في كلباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: محمد صبري

تشهد مدينة كلباء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نهضة عمرانية وحالة من الانتعاش، مدعومة ببنية تحتية انعكست بشكل واضح في طرقها، ومشروعات الصرف الصحي، إلى جانب عدد من المشاريع، التي دخلت حيز التنفيذ بكُلفة 350 مليون درهم.

وكشفت دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن جملة من المشاريع التطويرية والتنموية الجارية بمدينة كلباء؛ سعياً لمواكبة التطور الكبير، الذي تشهده الإمارة، وتحقيقاً لخطتها التنموية، ولرؤيتها في إعمار حضاري مستدام.

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أنه بفضل الدعم الكبير والتوجيهات الدائمة لصاحب السمو حاكم الشارقة في تطوير مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وحرص سموه على تنفيذ مختلف المشاريع، التي تطلبها من خدمات ومرافق؛ تقوم الدائرة بجملة من المشاريع التنموية والتطويرية المتعلقة بالعمران والبنية التحتية والصيانة والتأثيث وتقنية المعلومات، يأتي في مقدمتها وضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء شبكة صحية متكاملة؛ حيث إن محطة معالجة مياه الصرف في كلباء وصلت إلى مراحلها الأخيرة، بكُلفة 310 ملايين درهم.

وأشار إلى أن المشروع يقع ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة، كما يشكل جزءاً من أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للإمارة، بتطوير شبكات الصرف الصحي في الإمارة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني؛ بحيث تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في كلباء.

وأضاف: إنه يجري تنفيذ وصلات فرعية تربط بين المباني القائمة والشبكات المنفذة التي ستقوم الدائرة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء بتنفيذها، وستقوم بربط وتوصيل المباني بشبكة الصرف الصحي الحالية؛ لتخدم 2217 مبنى، منها 82 مبنى حكومياً يتم إعفاؤها من رسوم وتكاليف التوصيل، و58 مبنى تجارياً و2077 مسكناً للمواطنين، منها 557 مسكناً للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية من ذوي الإعاقة وكبار السن، يتم إعفاؤهم من كافة الرسوم، أما الباقي والبالغ عددهم 1520 سيتم ربط مساكنهم بشبكة الصرف الصحي، وتسهيل أجور التوصيل عليهم على دفعات وأقساط تُسدد على مدار عام واحد.

صعوبة الحفر

من جهتها، قالت المهندسة هند الهاشمي مديرة إدارة الخدمات العامة بالدائرة: يبلغ طول خطوط الشبكات المنفذة 111 كيلومتراً موزعة بين الخطوط الرئيسية والفرعية، إضافة إلى خط ضخ رئيسي وآخر ري بطول 10 كيلومترات، وتتراوح أقطار الأنابيب من 160 إلى 1,200 مم، وفيها محطة الضخ الرئيسية ومحطة الضخ الفرعية، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 3700 لتر مكعب في اليوم، إلى جانب إنشاء 1000 غرفة تفتيش.

وأشارت إلى أن العمل في المناطق السكانية تطلب الكثير من الحرص، لا سيما في الأماكن التي تحتوي على منازل سكنية وتاريخية؛ لتلافي أية أضرار من الممكن أن تحدث، خاصة أن أعمال الحفر بلغت في بعض المناطق 14 متراً تحت سطح الأرض، لاسيما أن كلباء مدينة ساحلية ما يزيد من صعوبة الحفر والعمل؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مناطق العمل وطبيعة التربة في المدينة وعملية نزح المياه، إضافة إلى امتزاج المياه الجوفية بالتربة اللينة. علاوة على أعمال التسويات الترابية والقطع الجبلي خاصة في المناطق الجبلية التي قامت فيها الدائرة بأعمال قطع كميات كبيرة، وردم بعض الأماكن. وكذلك تم التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات والعمل جنباً إلى جنب على مشروع تعبيد الطرق في تلك المناطق.

ويخدم المشروع 2217 مبنى قائماً حالياً تتنوع من فلل «مبان» سكنية وبنايات تجارية ومحطات وقود وحدائق ومستشفيات ومراكز شرطة وحضانات ومدارس ومساجد، في 13 منطقة؛ أبرزها: الساف، مربع 16، مربع 19، القلعة، خور كلباء، البردي، العود، القادسية، السدرة، حطين، الخوير.

وتبلغ سعة محطة المعالجة 3700 لتر مكعب في اليوم، والتي انتهت منها الدائرة في كلباء بخزانات بسعة 50 ألف جالون. وتتضمن أحواض الترسيب وغرف المضخات ومركز التحكم وأحواض التهوية وخزان التوازن.

وأكدت أن هذه المشروعات للمدينة تساهم وبدور كبير في المحافظة على البيئة والصحة العامة والسلامة؛ من خلال شبكات متكاملة للصرف الصحي، كما تقلل الحاجة إلى وجود صهاريج، وبالتالي تساهم بانسيابية الحركة المرورية.

وشكرت بلدية كلباء والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة والمجلس البلدي لمدينة كلباء على تعاونها الدائم ليرى المشروع النور، كما أثنت على تعاون أهالي مدينة كلباء، وتفهمهم لطبيعة العمل ودعمهم الكبير لإخراج هذا المشروع لحيز التنفيذ.

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حديقة الغيل للسيدات

من جهته، قال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع، إن العمل يجري على مشروع المبنى الإداري لنادي اتحاد كلباء، وتبلغ نسبة إنجازه 10 في المئة فيما تبلغ مساحة المبنى 5 آلاف متر مربع، وكُلفته 6 ملايين درهم، ويتألف من طابق أرضي وأول يشتمل على عدد من المكاتب الإدارية.

وأضاف: كذلك بدأت الدائرة بإنشاء وتأثيث مبنى مجلس ضاحية سهيلة في حي البطين بكُلفة 9 ملايين درهم، ويقع على مساحة 3400 متر مربع ويحتوي على مجلسين إضافة إلى صالة رئيسية ومكتب مدير و4 مكاتب إدارية ومرافق خدمية.

وأكد أن العمل على إنشاء وصيانة حديقة الغيل للسيدات يجري على قدم وساق؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 90 في المئة، وتبلغ كُلفة المشروع 1.5 مليون درهم، فيما تبلغ مساحة الحديقة 20,320 متر مربع، وتحتوي على ممرات للمشاة وغرفة خدمات وغرفة حارس وكافتيريا ومنطقة ألعاب وممشى مطاطي.

وأضاف: يجري العمل أيضاً على إضافة 6 مصاعد للمباني الحكومية التابعة لمدينة كلباء؛ وهي: غرفة التجارة والصناعة وبلدية كلباء ومبنى دائرة التخطيط والمساحة وجمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، والمركز الثقافي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة بكُلفة 1.6 مليون درهم، ويجري العمل على إنشاء مبنى طابق أرضي، و3 طوابق متكررة لأحد المنتفعين من الأسر المتعففة، ويحتوي الدور الأرضي على 4 محال وغرف خدمات وغرفة حارس أما الطوابق المتكررة فتتكون من غرف خدمات وشقتين تتكون كل واحدة منهما من غرفتين وغرفة جلوس ومطبخ و3 حمامات بكُلفة 1.6 مليون درهم.

سكن للعمال في وادي الحلو

أشارت مديرة فرع كلباء المهندسة بشاير المنصوري إلى أن العمل يجري في وادي الحلو على إنشاء مبنى سكـني للعمال، ومبنـى المكاتب والمخازن، ومبنى الخدمــات وورش الصيانــة والأعمال الخارجية لبلديـة وادي الحلو بكُلفة 12 ملـيون درهم، ويتألف المشروع الممتد على مساحة تزيد على 22 ألف متر مربع إنشاء المباني المتنوعة؛ ومنها: مبنى سكن العمال ومبنى الخدمات ومبنى المخازن وورشة لصيانة المعدات إضافة إلى غرفة حارس ومكتب خاص للمشتل يحيط بهم سور ديكوري. وتبلغ نسبة الإنجاز 60 في المئة.

وأضافت المنصوري يجري تشجير جبال وادي الحلو بكُلفة 7 ملايين درهم بنسبة إنجاز 60 فـي المئة، وتتضمن تجميل مدخل منطقـة وادي الحلو عن طريق قص ثلاثة جبال وإنشاء تدرجات بهم ليتم لاحقاً إنشاء أحواض زراعية وزراعة الأشجار؛ وذلك وفق أهداف الدائرة الاستراتيجية بزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

كذلك تقوم الدائرة بعدد مـن مشاريع الصيانة وذكر المهندس برهان محمود نائب مدير إدارة صيانة المباني، أنه من أبرز المشاريع الجارية حالياً فــي مدينة كلباء صيانة مبنى الديوان الأميري واستراحة الوالي بوادي الحلو إلى جانب عدد آخر من الدوائر الحكومية، كما تم الانتهاء من صيانة وإنشاء المسكن الكريم لعدد من أئمة المساجد فـي المدينة.

يذكر أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة أنجزت مؤخراً عدداً من المشاريع العمرانية والإنشاءات في مدينة كلباء؛ أبرزها مسجد الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، ومخازن بلدية كلباء، ومبنى فرع دائرة الثقافة، وحديقة البراحة.