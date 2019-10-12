"قسد" تدعو واشنطن لتحمل المسؤولية الأخلاقية في ظل الهجوم التركي

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان لقوات "قسد" القول "حلفاؤنا ضمنوا لنا الحماية ... لكن فجأة ودون سابق إنذار غادروا في قرارات غير عادلة بسحب قواتهم من الحدود التركية".

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وتابع البيان "ندعو حلفائنا إلى الوفاء بواجباتهم وتحمل التزاماتهم الأخلاقية، لحمايتنا من خلال إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية".

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن القصف التركي أسفر عن أكثر من 200 ضحية بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن "نتيجة القصف التركي نشأت حالة من الهجرة والنزوح الكبير تقدر بأكثر من100 ألف مدني مبدئيا".

وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".