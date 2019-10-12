الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" باستحداث مواقع عسكرية في الحديدة

ونقلت وكالة "2 ديسمبر"، الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل، عن مصدر عسكري إن "الحوثيين استحدثوا مواقع في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه (جنوب شرقي الحديدة) بالتزامن مع وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها إلى مدينة الحديدة".

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وأضاف أن "اللواء الخامس حراس جمهورية دمر بضربة محكمة جرافة تابعة للحوثيين في منطقة الجاح أثناء قيامها باستحداث مواقع جديدة في المنطقة".

واعتبر "استحداث الحوثيين مواقع، انتهاكا صارخا لاتفاق السويد، وتأكيداً واضحاً على عدم التزام الميليشيات بقرار وقف إطلاق النار في الحديدة الصادر عن مجلس الامن، وخططها للتصعيد".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن جرافة عسكرية للجيش استحدثت تحصينات قتالية في منطقة القرشية جنوب منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.

وأشارت إلى إحباط مقاتلي الجماعة محاولة تسلل للجيش باتجاه شرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، سبقها استهداف مكثف بالعيارات المختلفة.