أبو الغيط يعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

القاهرة - سبوتنيك. وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب اجتماع على المستوى الوزاري لمناقشة العملية العسكرية التركية الجارية بشمالي سوريا، "هناك إجراءات، فمثلما اتخذت إجراءات في السابق يستدعي الأمر إجراءات لاستعادة المقعد، وهذا أمر معقد للغاية".
وتابع أبو الغيط، "هناك دول تطالب بإجراءات من السلطة السورية لكي تتحرك الأمور...الجانب السوري عليه مسؤوليات وأعباء".
وأضاف أمين عام الجامعة العربية، "هناك حاجة لاجتماع محدد له هدف حول استعادة المقعد السوري".
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم السبت، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق، لمناقشة التوغل التركي في الأراضي السورية.
وكان مجلس الجامعة قد علق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.
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