دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متصفّح كروم على وشك أن يجعل تصفّح الويب أفضل لضعاف البصر والمكفوفين

تُعد تقنيات التعلّم الآلي والذكية لجوجل أكثر من مجرد تقنيات، فعلى سبيل المثال هناك تقنية الـ AR و VR، ناهيك عن التقنيات الذكية الأخرى، والتي على رأسها ميزة Live Relay التي أثبتت بأن التعرّف الرقمي على الصوت والصور يمكن أن يؤدي إلى تحسينات لا تصدق في حياة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو الرؤية.

أحدث ميزة من جوجل والتي تعمل عليها حاليًا، هي إضافة تسميات توضيحية إلى كل صورة موجودة على الويب.

حيث منذ بداية خيارات إمكانية الوصول، كانت تُعدّ محورًا مهمًا من على الويب، حيث مكّنت مطورو المواقع من إضافة تعليقات توضيحية يدوية على الصور، والتي من شأنها أن يتم قرائتها في حالة استخدام “قارئ للشاشة”، ومع ذلك فإن العديد من المواقع ليس لديها الوقت الكافي لإضافة تعليقات على جميع الصور.

لتكون هذه القضية قضية مُحبطة بالنسبة للأشخاص ضعاف البصر أو المكفوفون تمامًا، لدرجة أن البعض منهم قد رفع دعوى قضائية على متاجر وشركات لعدم إتاحة مزايا إمكانية الوصول إلى مواقعهم، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا للولايات المتحدة مؤخرًا أنه قانوني تمامًا.

على أي حال، تهدف جوجل إلى حل هذه المشكلة من خلال ميزتها المنتظرة “الحصول على أوصاف الصور من جوجل”.

وكما أشرنا، هي ميزة قادمة في متصفح كروم ترسل صورًا دون تسميات توضيحية موجودة إلى خوادم جوجل للمعالجة.

ومن المفترض أن تستخدم هذه الميزة نفس التقنية الموجودة في تطبيق عدسة جوجل “Google Lens”.

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وبخلاف عدسة جوجل، أوضحت الشركة بأن ميزتها هذه لن تُرجع أي تعليقات إذا لم يكن هناك تطابقًا قويًا.

أخيرًا، أشارت جوجل بأنها أنتجت بالفعل أكثر من 10 ملايين وصف للصور، خلال الأشهر القليلة الماضية من الاختبار.

كما ولم تُشير إلى الموعد المُحدد لإطلاق ميزتها هذه رسميًا على متصفّح كروم.

المصدر:

Google

التدوينة متصفّح كروم على وشك أن يجعل تصفّح الويب أفضل لضعاف البصر والمكفوفين ظهرت أولاً على عالم التقنية.