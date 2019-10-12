انفجار سيارة ملغومة قرب سجن يضم عناصر "داعش" في الحسكة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي، اليوم، أن سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من سجن يضم عناصر تنظيم داعش الإرهابي بحي جويران في الحسكة السورية، موضحا أنه بعد انفجار السيارة أطلقت نار كثيفة بمحيط السجن المركزي بالحسكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، أن السجن يضم الآلاف من عناصر داعش الخطرين، وذلك في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
كان تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى، أمس، تفجير سيارة ملغومة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية شمال سوريا، تسبب في مقتل 6 أشخاص بينهم مدنيون.
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