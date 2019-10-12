المدفعية التركية تصيب قاعدة لـ"التحالف الدولي" في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، إن قوات أمريكية في محيط مدينة عين العرب "كوباني" شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية، موضحة أن القوات الأمريكية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية، ولا توجد إصابات بين الجنود الأمريكيين.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن واشنطن ما زالت على رفضها للعملية العسكرية التركية في سوريا، مضيفة أنها تدعو تركيا لتفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوري، وذلك في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وأصابت المدفعية التركية قاعدة لـ"التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة واشنطن، في عين العرب، فيما تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأمريكيين بأذى، قبل يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وقع قرارا يمنحها سلطة إصدار عقوبات على تركيا.

وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سحب القوات الأمريكية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام العدوان التركي الذي لاقى تنديدا دوليا وعربيا.