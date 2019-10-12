دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper حرس الحدود: كابتن الناقلة الإيرانية أبلغنا بتعرضها لكسر تسبب بتسرب نفطي

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إنه عند الساعة ( 11:47 ) من يوم الجمعة 12 / 2 / 1441 هـ، تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة ( Jeddah Radio ) تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة ( Sabiti ) والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ«كسر»، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وعند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز.

شاهد أيضاً من دار الأخبار: الملك فهد.. أول من لُقب بخادم الحرمين والبطل الخفي لحرب الخليج

وعند الساعة ( 15:50 ) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الاسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.

وتؤكد المملكة التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.