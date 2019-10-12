‏مراسل العربية: طائرتان تجوبان الأجواء فى سماء القامشلى يعتقد أنهما للتحالف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر "‏مراسل العربية"، أن طائرتان تجوبان الأجواء في سماء القامشلى يعتقد أنهما للتحالف، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وواصل الجيش التركى، صباح اليوم السبت، القصف العنيف على مدينتى رأس العين وتل أبيض فى سوريا، وذلك فى رابع أيام العدوان التركى على سوريا.

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وكانت الدولة المصرية أدانت بشكل موسع، السلوك العدواني التركي ضد سوريا، وحذرت كثيرا من السلوك التوسعى العدواني التركي ضد سوريا في أكثر من محفل دولي.