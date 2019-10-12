"ي ب ك" الإرهابي أطلق 300 قذيفة على المدنيين بمادرين التركية

ماردين/ الخليج 365

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي أطلق قرابة 300 قذيفة هاون على أحياء سكنية في ولاية مادرين المحاذية للحدود مع سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها صويلو خلال تفقده قضاء نصيبين بولاية ماردين، الذي تعرض الجمعة لقصف إرهابي، أسفر عن استشهاد 11 مدنيا، وإصابة العشرات.

وأوضح صويلو أن الإرهابيين اطلقوا قذائف الهاون على الأحياء السكنية في ماردين، انطلاقا من مدينة القامشلي السورية.

وأضاف أن الإرهابيين يستهدفون بشكل خاص الأحياء السكنية، والمدارس، والأسواق، وحدائق لعب الأطفال.

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وشدد وزير الداخلية التركي على أن بلاده لن تسمح للإرهاب بالتعشعش في المنطقة، وأنهم يسيرون وفقا لخطة مرسومة أعدت لتطهير المنطقة من الإرهابيين.

والأربعاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إطلاق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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