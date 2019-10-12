مصر.. انقطاع البث قبيل كلمة قطر بالاجتماع الوزاري العربي

اسطنبول/ الخليج 365

انقطع البث المباشر للتلفزيون المصري الرسمي، السبت، قبيل إلقاء كلمة قطر في الاجتماع الوزاري العربي الذي يبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

ويأتي الاجتماع على مستوى وزارء الخارجية بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بناءً على دعوة مصرية عقب إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، لتطهير منطقة شرق الفرات من الارهابيين، وتهيئتها لعودة اللاجئين.

وبحسب ما تابعه مراسل الخليج 365، نقل التلفزيون بثا مباشر للاجتماع، وكلمات للحضور على التوالي من العراق مرورا بمصر وغيرها من الدول المشاركة على المستوى الوزاري.

وفيما قال وزير خارجية العراق رئيس الجلسة محمد الحكيم، الكلمة الآن للسفير ابراهيم السهلاوي (مندوب) دولة قطر، حتى انقطع البث.

ولم يقدم التلفزيون المصري تفسيرا لذلك الانقطاع، غير أن مذيعه، قال "تابعنا مشاهدينا الكرام هذا الجزء" من هذا الاجتماع.

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وأوضحت فضائية العربية السعودية، حسب مذيعتها عقب قطع البث، أن قناتها تنقل الاجتماع عن التلفزيون المصري، قبل أن تقول بعد قليل "على كل حال نعود للبث المباشر"، وفق ما تابعه مراسل الخليج 365.

وأعاد التلفزيون المصري البث المباشر لكلمات أخرى من الاجتماع منها السودان والصومال.

وتقاطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطر منذ 2017.

وتغيب سوريا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يبحث الأوضاع فيها، بسبب تجميد عضويتها منذ العام 2012، على خلفية استخدام نظام بشار الأسد القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات التي انطلقت منتصف مارس/آذار 2011.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، ولإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.