وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل

صحيفة الخليج الالكترونية كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن إتاحة فرص وظيفية للسعوديين ولغير السعوديين؛ للعمل بفروع المستشفى بالرياض. وأوضح المستشفى أن الوظائف لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في التخصصات المطلوبة. وأكدت أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى 9 ديسمبر المقبل، إذ يُمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا . انشر الخبر :

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