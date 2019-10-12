قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم السبت إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ”غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها“.
وأدان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والذي ترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية، الهجوم التركي على سوريا وذلك خلال اجتماع طارئ للجامعة بدعوة من مصر. وطالب الوزير العراقي الجامعة بإعادة عضوية سوريا فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الجامعة العربية: الهجوم التركي في #سوريا "غزو لأراضي دولة عربية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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