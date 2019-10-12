أمين عام الجامعة العربية: الهجوم التركي في #سوريا "غزو لأراضي دولة عربية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم السبت إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ”غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها“.

وأدان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والذي ترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية، الهجوم التركي على سوريا وذلك خلال اجتماع طارئ للجامعة بدعوة من مصر. وطالب الوزير العراقي الجامعة بإعادة عضوية سوريا فيها.