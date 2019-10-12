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السبت 12 أكتوبر 2019
راوتر
متابعات_الخليج 365
حذرت شركة "دي لينك" من ثغرة أمنية خطيرة في بعض أجهزة الراوتر، تتيح للقراصنة السيطرة الكاملة على الراوتر.
وأوضحت الشركة التايوانية أن الثغرة تكمن في الأجهزة DIR-866 و DIR-655 و DHP-1565وDIR-652حتى بعد تثبيت أحدث إصدارات البرامج الثابتة، الفيرموير.
وسبق لـ "دي لينك" أن أعلنت نهاية دعم وتطوير هذه الأجهزة، والتوصية بالامتناع عن استخدام هذه الأجهزة، وإخلاء مسؤليتها عن استخدامها.
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