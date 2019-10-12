السبت 12 أكتوبر 2019 طراز RAV4 متابعات_الخليج 365 تطرح شركة تويوتا في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات بدورته المرتقبة خلال شهر نوفمبر طرازها الكهربائي الجديد RAV4.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات صورة تشويقية لطراز RAV4 نشرتها شركة تويوتا تمهيدا لطرحه بالمعرض للمرة الأولى أمام الجمهور. Advertisements وسيكون طراز RAV4 من تويوتا من الموديلات الكهربائية الهجينة، التي يتم شحنها بطريقة الـplug-in، عبر كابل كهربائي خارجي. وسيزود الطراز بمحرك هجين بأربعة أسطوانات ينتج قوة تصل لـ219 حصانا، وبسعة 2.5 لتر، يدعمه محركان كهربائيان. وكشف موقع "موتور وان" عن أن طراز RAV4 الكهربائي الجديد من تويوتا سيتوفر بالأسواق مع بداية عام 2020 بسعر افتتاحي 29,220 ألف دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة تويوتا تكشف عن سعر طراز RAV4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.