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وشدد باسيل خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث الهجوم التركي على سوريا، على أن موقف لبنان يدين ويرفض تحت كل الظروف، أي اعتداء على أي دولة عربية.
© REUTERS / Neil Hall
وقال باسيل "لا يجب القبول بأي اعتداء من إسرائيل أو تركيا. كما يجب فتح حوار بين الدول العربية وتصفية الخلافات، فالحوار هو الخيار الصحيح".
وأضاف باسيل "إما أن نعمل معا للوصول للاستقرار أو يتم الاستفراد بنا واحدا تلو الآخر".
وأكد باسيل أن لبنان حافظ على الوحدة الوطنية ضد أي محاولات واجندات خارجية، وأن بلاده تدعم وحدة الصف العربي.
وأشار وزير الخارجية اللبناني، إلى أن الجميع مدعو للعمل بجوار سوريا ضد من "ينتهك حرمة الأوطان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية لبنان: مخطئ من يظن أن مصلحتنا مع العملية العسكرية التركية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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