قرقاش: الإمارات ترفض بشكل قاطع أي تواجد أجنبي فوق التراب السوري

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وشدد قرقاش خلال اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ لبحث الهجمات التركية على سوريا، على وجود "تداعيات خطيرة للعدوان التركي على سوريا، وأن المجتمع العالمي سيكون أمام أزمة إنسانية".
© Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB
وشدد قرقاش على دعم الإمارات للحل السياسي، وفقا لمخرجات جنيف، مشيرا إلى أن التدخل التركي سيدعم عودة "الإرهابيين في سوريا.
وأكد قرقاش على رفض بلاده التام والقاطع، لتواجد أي قوات أجنبية "فوق التراب السوري".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا.
وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".
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