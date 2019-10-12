الجيش التركي يتوغل 12 كم شمال الرقة ويسيطر على 19 بلدة

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© AFP 2019 / Delil Souleiman
وقال مراسل "سبوتنيك" إن قوات الجيش التركي تمكنت من السيطرة على قرى وبلدات نص تل، "رجم عنوة، أم جرن، الصواوين، جاموس، لزكة، العريضة، حويران، الواسطة، شوكان، التروازية، الزيدي، النبهان، الخالدية، الخويرة الكبيرة، الخويرة الصغير، الفيلو، الغجير، الغزيل" بريف الرقة الشمالي الشرقي، وذلك بعدما أخلت ميليشيات "قسد" مواقعها في هذه البلدات خلال الساعات الأخيرة.
وأضاف المراسل أن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له تمكنوا من التوغل بعمق يقرب من 12 كم بريف الرقة الشمالي، فيما تحاول قسد تجميع عناصرها لتشكيل خط دفاع خلفي داخل مدينة تل أبيض وبعض القرى جنوب المدينة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".
وقالت تركيا إن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
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