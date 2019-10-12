الرياض: الناقلة الايرانية تعرضت لكسر أدى إلى تسرب نفطي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: قال حرس الحدود السعودي يوم السبت إن الناقلة الإيرانية "سابيتي" في البحر الأحمر تعرضت لكسر نتج عنه تسرب نفطي.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أنه عند الساعة ( 11:47 ) من يوم الجمعة، تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة (Sabiti) والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ "كسر"، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

ونقلت التصريحات وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وجاء فيها: "عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز".

وعند الساعة ( 15:50 ) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الاسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.

وأكدت السعودية "التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية أن التسرب توقف من ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم صاروخي على ما يبدو في البحر الأحمر قبالة سواحل السعودية وأنها تتجه إلى الخليج.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن الناقلة سابيتي هوجمت يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول لم يذكر اسمه "تتجه الناقلة نحو مياه الخليج الفارسي ونأمل أن تدخل المياه الإيرانية بأمان... وتسرب الشحنة توقف".

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ولم يتسن التحقق من الواقعة على نحو مستقل، وهو الأحدث ضمن حوادث واجهتها ناقلات نفط في البحر الأحمر ومنطقة الخليج وقد يفاقم التوتر بين إيران والسعودية اللتين تخوضان حربا بالوكالة في اليمن.

وقال الأسطول الخامس الأميركي الذي يعمل في المنطقة إنه "سمع بالأنباء وليس لديه المزيد من المعلومات".

وقالت مجموعة "أوراسيا" لاستشارات المخاطر السياسية إنه ليس لديها أدلة ملموسة توضح من المسؤول عن الواقعة.

وأضافت في بيان "قرب الناقلة في وقت الهجوم من ميناء جدة السعودي قد يوحي بأن الصواريخ ربما انطلقت من المملكة...هناك نظرية منطقية أخرى وهي أن تكون عملية تخريب إسرائيلية... بهدف عرقلة نشاط ناقلات النفط الإيرانية في البحر الأحمر أثناء توجهها لقناة السويس. الاحتمال الثالث هو أن يكون الهجوم من تنفيذ جماعة إرهابية".

وتضاربت الأنباء بشأن هذا الحادث.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن شركة ناقلات النفط الوطنية إن الناقلة هوجمت بصاروخين لكنه نفى تقريرا أشار إلى أنهما انطلقا من السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفينة أصيبت مرتين دون ذكر ما الذي أصابها. ونشر التلفزيون الرسمي صورا لسطح الناقلة وقال إنها التقطت بعد الهجوم لكنها لا تظهر أي ضرر واضح. ولم يظهر هيكل الناقلة في الصور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي جاء في أعقاب هجمات على ناقلات في الخليج في مايو ويونيو إضافة إلى هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر أيلول.