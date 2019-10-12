البنتاغون: المدفعية التركية قصفت جنودا أمريكيين قرب الحدود السورية الشمالية

دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز

تعرض جنود أمريكيون قرب بلدة كوباني قرب الحدود السورية لإطلاق نار مدفعي من مواقع تركية، وفق ما أعلن البنتاغون مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين. وحذر المتحدث باسم البناتوغون أن الولايات المتحدة جاهزة للرد على أي اعتداء بـ"عمل دفاعي فوري".

أعلن متحدث باسم البنتاغون أن جنودا أمريكيين تعرضوا لإطلاق نار مدفعي من مواقع تركية قرب الحدود السورية الشمالية، محذرا من أن الولايات المتحدة جاهزة للرد على أي اعتداء ب"عمل دفاعي فوري".

وأكد الكابتن بروك ديوالت بأن انفجارا وقع الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ) على بعد مئات الأمتار من موقع أمريكي قرب بلدة كوباني، وفي منطقة "يعرف الأتراك أن جنودا أمريكيين يتواجدون فيها". فيما أشار ديوالت إلى عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين، وأن "القوات الأمريكية لم تنسحب من كوباني".

ويواجه الرئيس دونالد ترامب عاصفة من الانتقادات بعدما بدا وكأنه أعطى الضوء الأخضر لتركيا لتشن عمليتها العسكرية في الشمال السوري التي بدأت بعد إعلانه سحب الجنود الأمريكيين من هناك.

ويذكر أن تركيا تستهدف قوات سوريا الديموقراطية الحليفة للولايات المتحدة في المعارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" التي استمرت خمس سنوات. وخسرت قوات سوريا الديموقراطية 11 ألف مقاتل في الحملة العسكرية التي قادتها واشنطن ضد التنظيم المتطرف.

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وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الجمعة في مؤتمر صحافي أن ترامب أجاز ولم يأمر بتفعيل "عقوبات جديدة كبيرة جدا" ليثني تركيا عن توسيع هجومها العسكري.

وقال ديوالت "الولايات المتحدة تبقى على موقفها بمعارضة الخطوة العسكرية التركية في سوريا، وخاصة العمليات التركية خارج منطقة الآلية الأمنية وفي مناطق يعرف الأتراك بأن هناك قوات أميركية متواجدة فيها".

وتابع "الولايات المتحدة تطلب بأن تتجنب تركيا الأفعال التي قد تؤدي الى عمل دفاعي فوري".

فرانس24/ أ ف ب