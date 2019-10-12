دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تُقدّم ميزة وضع حدود زمنية لكل تطبيق في خدمتها للمراقبة الأبوية

© Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تُقدّم ميزة وضع حدود زمنية لكل تطبيق في خدمتها للمراقبة الأبوية

لا أحد يُنكر أن خيارات المراقبة الأبوية الحالية في مايكروسوفت لانشر “Microsoft Launcher” ليست كافية لإبعاد الأطفال وكذلك المراهقين عن شاشات هواتفهم.

على الأكثر، يمكن للوالدين معها تعيين وقت شاشة إجمالي للجهاز والحصول على نظرة عامة حول كيفية استخدام الأطفال لهواتفهم.

هنا، تريد مايكروسوفت معالجة هذا الموقف من خلال منحهم مزيدًا من التحكم الدقيق في التطبيقات والألعاب التي يمكن للأطفال استخدامها في أي وقت خلال اليوم.

حيث قامت الشركة الآن بتعديل لوحة التحكم المراقبة الأبوية الخاصة بها للسماح للآباء بتخصيص حدود زمنية لكل تطبيق.

تمامًا كما هو الحال مع التحديث الأخير لتطبيق Family Link من جوجل. طبعًا، يعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كان الأطفال يقضون معظم وقتهم على الهاتف.

كذلك، ليس هناك استسلام للأطفال المذهلين الذين يقومون بتبديل الأجهزة لتجاوز أي قيود زمنية على الشاشة.

بحيث هنا، يجب التعرّف على اللوحة عبر منتجات مايكروسوفت التي تم تسجيل دخولها بالحساب الخاص بطفلك.

سواء كان جهاز أندويد يعمل بلانشر مايكروسوفت، أو جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10، أو جهاز Xbox One.

وقبل التمكن من العبث بهذه الإعدادات، يجب أن يكون لديك مجموعة عائلية تسرد أطفالك بحسابات مايكروسوفت الخاصة بهم.

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ويجب أن تكون أجهزة أندرويد الخاصة بهم مضبوطة على “مايكروسوفت لانشر” كتطبيق افتراضي، وأيضًا يجب تسجيل الدخول بنفس الحساب المُقدّم في مجموعة العائلة.

بعد القيام بذلك، يمكنك التوجه إلى family.microsoft.com لتعيين حدود لكل تطبيق.

أخيرًا، على الرغم من أهمية هذه الإضافة، إلّا أن اعتماد مايكروسوفت على لانشرها من أجل العمل غير ضامن لها.

حيث ببساطة، إذا كان الطفل ماهر بدرجة كبيرة لإلغاء اللانشر، فستصبح قيود التطبيق بلا معنى.

كما ومن غير المحتمل أن يحتوي متجر تطبيقات ويندوز 10 على جميع التطبيقات التي يستخدمها الأطفال على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، وبالتالي سيكون هناك تقييد لنطاق الميزة.

المصدر:

Microsoft

التدوينة مايكروسوفت تُقدّم ميزة وضع حدود زمنية لكل تطبيق في خدمتها للمراقبة الأبوية ظهرت أولاً على عالم التقنية.