اخبار الخليج

بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بشأن العدوان التركى على سوريا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بشأن العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، والذى جاء بطلب من مصر وأيدته عدد من الدول العربية.

 

وعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا قبل بدء اجتماعهم الرسمى، وقالت مصادر دبلوماسية عربية، إن مشاورات وزراء الخارجية، تناولت الحديث عن عودة سوريا لشغل مقعدها فى الجامعة.

 

271b413b-1915-4007-bcf9-bc9cbbf166e7

 

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عدد من وزراء الخارجية العرب سيطرحون خلال كلماتهم فى الاجتماع الطارئ تطورات أزمة سوريا، وعودة المقعد السورى المُجمد فى الجامعة، مؤكدة أن موضوع عودة سوريا للجامعة سيكون محل نقاش واسع من قبل وزراء الخارجية.

 

من ناحية أخرى، أشارت المصادر، إلى من المتوقع أن يتضمن القرار الذى سيصدر فى ختام الاجتماع الوزارى، بندا يخص تحرك عربى فى مجلس الأمن ضد التوغل التركى فى سوريا.

 

Advertisements

ودعت لمصر لهذا الاجتماع بتأييد عدد من الدول العربية، لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية واتخاذ موقف عربى موحد تجاه تلك التدخلات السافرة والعدائية من قبل تركيا على الأراضى السورية

 

7288e090-66b0-4f24-b023-6b2a4a4a172f

 

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

 

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أدانت فى وقت سابق،  العدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

 

67219707-9673-4b64-adac-3303059fcdbb
اجتماع جامعة الدول

e69a651f-fcbb-4f17-a697-809aba9fc866
جانب من الاجتماع

e70e1f8d-a563-444a-a547-1a5ffdb46e25

 

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بشأن العدوان التركى على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا