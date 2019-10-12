شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدين أى أعمال تخريبية تستهدف السعودية ومنشآتها النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أى أعمال تخريبية تستهدف السعودية ومنشآتها النفطية.

وقال بوتين، فى مقابلة تلفزيونية أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية: "إذا اعتقد شخص ما أن أعمالا، مثل الاستيلاء على الناقلات، والهجمات على البنية التحتية النفطية، ستؤثر بطريقة أو بأخرى على تعاون روسيا وأصدقائنا العرب أو ستدمر بطريقة أو بأخرى تعاوننا فى اتجاه (أوبك بلاس)، فهم جميعا مخطئون".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستتردد فى معاقبة طهران إذا ثبت تورطها فى الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، أجاب بوتين: "قلت وأريد أن أكرر - بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث - فإننا ندين هذا النوع من الأعمال، وهذا هو بالضبط ما قلته، ولا يمكن أن يكون هناك تفسير مزدوج".

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وكان مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، أفاد فى وقت سابق، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور السعودية، بعد غد الاثنين، والإمارات الثلاثاء المقبل.