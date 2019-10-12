السبت 12 أكتوبر 2019

حامل

متابعات_الخليج 365

يعتبر الماء ضرورة ملحة للإنسان، إذ أنه يمثل جزءاً مهماً من وزن الجسم يصل إلى 60 بالمئة، ويساعد على التخلص من السموم وينظم درجة حرارة الجسم، إضافة إلى تعزيز وظائف الدماغ.



وبنفس الطريقة، فإن كمية الماء التي تستهلكها المرأة خلال الحمل ضرورية لنقل العناصر المغذية للجنين، وتساعد في الحفاظ على مستويات السائل الأميني، وتحول دون حدوث الأعراض التي تترافق مع الحمل مثل الإمساك. ولكن السؤال المهم الذي يجب طرحه هو: ما كمية الماء التي يجب أن تستهلكها الحامل يومياً؟

Advertisements

يقول الخبراء بأن كمية الماء الطبيعية التي يجب أن يستهلكها الشخص العادي، ينبغي ألّا تقل عن لترين في اليوم، وهذه الكمية تشمل العصائر والأطعمة التي تحتوي على سوائل مثل الفاكهة والخضروات والحساء.

أما بالنسبة للمرأة الحامل، فيجب أن تتناول لترين على الأقل من الماء حتى الأسبوع السابع والعشرين من الحمل. ولكن مع الوقت ومع نمو الجنين يجب أن تزيد كمية الماء بمقدار نصف لتر. ووفقاً للخبراء فإن النساء الحوامل اللواتي يعانين من البدانة يجب أن يستهلكن كمية أكبر من الماء.

وحذر الخبراء من أن الجفاف أثناء الحمل لا يؤثر على الأم فحسب ولكنه يلحق أضراراً صحية بالجنين أيضاً، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا"