إطلاق "بلاي ستيشن 5" في نهاية 2020

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السبت 12 أكتوبر 2019
بلاي ستيشن 5
متابعات_الخليج 365
تعتزم شركة "سوني" اليابانية إطلاق جهازها الأحدث لألعاب الفيديو "بلاي ستيشن 5" في آواخر 2020.
وأعلن جيم رايان رئيس "سوني إنترأكتيف إنترتينمنت"، قسم ألعاب الفيديو بعملاق التكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أن المنصة الجديدة ستطرح بحلول موسم الأعياد في 2020.
ويبرز من بين هذه التفاصيل أن الجهاز الجديد يهدف إلى "تعميق شعور الانغماس" في اللعبة، بإدخال تحديثات على وحدة التحكم "DualShock 4"، والمزيد من الواقعية على تجربة المستخدم مع الجهاز الجديد.
وكانت "سوني" كشفت في بداية العام الجاري أنها تعمل على تطوير النسخة الجديدة من "بلاي ستيشن"، وفي مايو(أيار) الماضي قال رئيس الشركة اليابانية وعضوها المنتدب كينيشيرو يوشيدا، إن المنصة ستقدم تجربة تتميز بـ"انغماس تام في اللعب".
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